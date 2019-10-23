Тбилиси, 23 октября, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Южная Осетия освободила освободила задержанного 25 августа по обвинению в пересечении госграницы и приговоренного к 2-месячному заключению грузинского гражданина Лашу Хетерели. Об этом 23 октября сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на СГБ Грузии.

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22 октября в сети было распространено видео, якобы отображающее избиение Хетерели в цхинвальском изоляторе. Однако, по сведениям Службы госбезопасности Грузии, данная информация не подтвердилась.