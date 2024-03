Вашингтон, 23 октября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Певица и актриса Селена Гомез выпустила клип на песню с нового альбома. Ролик был опубликован сегодня, 22 октября на YouTube-канале исполнительницы.

Instagram.com/selenagomez Селена Гомез

Композиция получила название Lose You To Love Me. С момента публикации видео набрало уже более 6,4 млн просмотров и попало в «тренды» YouTube.

Селена Гомез начала свою актёрскую карьеру ещё в 2002 году, снявшись в таких детских фильмах и сериалах кинокомпании Disney, как «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Ещё одна история о Золушке», «Дети шпионов 3: Игра окончена» и других. В 2008 году она заключила контракт с звукозаписывающей компанией Hollywood Records, впоследствии записав треки для мультфильма «Феи».