Дамаск, 23 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Возле границы Сирии и Турции российская военная полиция начала патрулирование, заявил 23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал Игорь Серицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

Он уточнил, что патрулирование приграничной зоны началось в 12:00, а в приграничном сирийском городе Кобани, так же известном как Айн-эль-Араб, будет базироваться подразделение российской военной полиции.

«Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб (Кобани), здесь, на данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование вдоль границы», — сказал Игорь Серицкий во время телемоста.

Как сообщало ИА REGNUM, начало патрулирования приграничной зоны на севере Сирии является одним из пунктов меморандума, выработанного 22 октября президентами России и Турции.

Согласно тексту меморандума, российские подразделения будут содействовать отводу курдских отрядов и их тяжёлого вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, что позволит сохранить территориальную целостность Сирии и соблюсти интересы нацбезопасности Турции в сфере её непростых отношений с курдами.