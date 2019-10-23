Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Знакомый обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года рассказал о своем общении с террористами и намерении подорвать военный корабль во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Владимир КОБЗАРЬ Центр Владивостока

Показания этого человека зачитала в среду, 23 октября, представитель гособвинения во время очередного заседания на процессе по делу о теракте в метро.

Напомним, в Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда над 11 выходцами из азиатских стран СНГ, которым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Как следует из зачитанных государственным обвинителем показаний, 26-летнего гражданина Киргизии Махаммаджона Турдиева, который, к слову, отказался ехать в Петербург для дачи показаний лично, поскольку он «уроженец другой страны», он был знаком с Джалиловым.

Турдиев родился в Оше, окончил девять классов, бросил школу из-за семейных обстоятельств, поскольку нужно было помогать семье. После смерти отца и постоянной безработицы перебрался в Казахстан, а затем во Владивосток. Именно там он и встретил некого Илью, приведшего мужчину к идеологии исламских экстремистов.

«Со временем я стал придерживаться религии вооруженного джихада и задумываться о необходимости выезда в Сирию для оказания помощи своим братьям и участии в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирии и других стран», — говорится в письменных показаниях Турдиева.

Однако реализовать эти планы мужчина так и не смог благодаря матери, которая убедила его остаться во Владивостоке. Прошло еще время, безденежье и безработица вновь свели Махаммаджона с вербовщиками экстремистов. В 2015 году он все-таки решил уехать в Сирию, чтобы стать боевиком и заработать денег. Недолго думая, он купил билет в одну сторону до Стамбула, а по прилету встретился с человеком, который привез его в «спецлагерь», где велось обучение новобранцев.

«На автомашине нас отвезли в район Алеппо, где находилась казарма «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уже было около 100 человек — узбеков по национальности, но из разных стран центрально-азиатского региона», — зачитала показания мужчины гособвинитель.

В своем письме мужчина рассказал, что с осени 2015 по февраль 2017 года он проходил подготовку, которая состояла из двух этапов. Сначала был теоретико-идеологический курс, а второй этап — физическая и огневая подготовка, где обучали разновидностям СВУ, способам их изготовления и владению оружием, в том числе в условиях города. В конце обучения Махаммаджон Турдиев встретился с Джалиловым, оба они проходили на протяжении трех месяцев «минно-взрывную подготовку».

«Нас готовили в качестве террористов-смертников, которые должны по указаниям главарей выехать в любую страну, подготовиться и совершить террористический акт, — написал Турдиев. — Джалилов был замкнутым, но очень внимательным учеником, который слушал лекторов и задавал дополнительные вопросы».

О том, как Акбаржон Джалилов подготовил и произвел террористический акт в метрополитене Петербурга, Турдиев не знает. По его словам, он сам готовился к «совершению теракта или подрыву одного из военных кораблей, находящихся в порту Владивостока», поскольку мужчина хорошо ориентировался в этом городе и имел полное представление, где лучше заложить взрывное устройство.

Как следует из текста документа, совершить задуманное ему не удалось, поскольку российскими властями ему был ограничен въезд на территорию РФ. Мужчина попытался обхитрить систему и попасть в Россию, перейдя границу с Украиной, но сразу по прилету в страну его задержали и депортировали в Турцию, оттуда в Казахстан, а затем в Бишкек как гражданина Киргизской Республики. С тех пор он находится под следствием.

Отметим, что подсудимые, которые обвиняются в организации теракта в петербургском метро, просили не зачитывать данные показания, а провести «хотя бы конференц — или видеосвязь», поскольку у них к Турдиеву есть ряд вопросов.