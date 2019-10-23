Мадрид, 23 октября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Глава Женералитета Ким Торра приветствовал решение парламента Каталонии высказаться о самоопределении вопреки предупреждениям о возможной реакции Конституционного суда, пишет сегодня, 23 октября, испанское издание La Vanguardia со ссылкой на информацию агентства Efe. «Мы идем в правильном направлении», — высказался Торра по поводу действий автономного парламента.

(сс) Òmnium Cultural Ким Торра

В ходе пресс-конференции, после чрезвычайного выступления на заседании местного правительства каталонский лидер выразил радость насчет того, что и Женералитет, и парламентарии движутся в сторону «единства, о котором просили улицы». Предложенную партиями сторонников независимости резолюцию об осуждении приговора Верховного суда и праве на самоопределение Торра счел «очень релевантной».

Правительство Каталонии между тем одобрило предложение Торры настоятельно призвать и. о. премьер-министра Испании Педро Санчеса к «диалогу без всяких условий», в ходе которого Женералитет будет отстаивать «осуществление права на самоопределение как путь выбора политического будущего Каталонии».

«Никто никогда не запретит этой стране продолжать двигаться в том направлении, которого желает гражданское общество», — подчеркнул каталонский лидер. «Мы зайдем так далеко, как захочет общество. Мы всегда будем на стороне защиты права на самоопределение, всегда», — добавил он.