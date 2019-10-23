Копенгаген, 23 октября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Представитель датских социалистов по вопросам интеграции Халиме Огуз заявила, что партия не может поддержать представленный правительством законопроект о лишении гражданства датских исламистов в его нынешней форме, поскольку в нем нарушается базовый принцип разделения властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Несмотря на угрозу национальной безопасности Дании, Социалистическая народная партия не может проголосовать за принятие этого законопроекта. Вне зависимости от обстоятельств мы не должны отказываться от фундаментальных правовых принципов в попытке их же сохранить», — отметила политик. В связи с этим, социалисты предлагают, во-первых, ввести ограничение на срок действия данного закона (1 год), и, во-вторых, зафиксировать в тексте документа, что судебный процесс в отношении тех, у кого было отнято датское гражданство, начинался автоматически, так чтобы абсолютно все имели возможность оспорить решение властей. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Согласно законопроекту, правительство наделит министра по делам иностранцев и интеграции правом единолично и без судебного разбирательства принимать решение о лишении гражданства тех лиц, которые воевали на стороне радикальных исламистских группировок.