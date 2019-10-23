Вашингтон, 23 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Россия и Турция не достигнут «ничего хорошего» на основе заключенного ими соглашения по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 23 октября спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в Палате представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

По его словам, будущее этого соглашения стоит расценивать скептически.

«Они не добьются ничего хорошего, действуя в соответствии с этим соглашением», — заявил Джеффри.

При этом дипломат выразил своё согласие с мнением конгрессменов о негативных последствиях вывода военных США из Сирии.

По их мнению, это препятствует выполнению задач по борьбе с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и противодействию России и Ирану.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании и урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии.

Напомним, из этой зоны уже эвакуированы все военные контингенты США и завершается вывод подразделений их сателлитов по «коалиции».