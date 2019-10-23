Вашингтон, 23 октября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил, что поддерживает создание «безопасной зоны» на границе Сирии и Турции, в своем выступлении по Сирии 23 октября в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что «20 миль» границы были местом гибели тысяч людей, и он верит, что теперь эта земля станет действительно «безопасной».

Также Трамп объявил о снятии с Турции санкций в ответ на «постоянное прекращение огня» на севере Сирии.

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