Тбилиси, 23 октября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал несправедливой критику решения Беры Иванишвили перечислить деньги на помощь лесам Амазонии. Об этом 23 октября сообщает «Новости-Грузия».

Qwertyviolettinsel0987654 Бера Иванишвили

Сын грузинского миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, музыкант и продюсер Бера Иванишвили накануне заявил, что перечислит $1 млн в Фонд восстановления джунглей Амазонии.

Грузинское общество довольно остро отреагировало на это известие, раскритиковав решение сына олигарха на страницах социальных сетей. Часть из них советовали сыну миллиардера помочь лесам Боржоми, пострадавшим от пожара, а другая часть — призывала перечислить деньги сиротам и беднякам в Грузии.

Премьер призвал отказаться от подобной критики.

«Абсолютно неприемлемо, когда исходя из политической конъюнктуры, благотворительность молодого человека становится предметом политической атаки. Скажу больше — это та попытка перевернутой реальности, когда ложь мы называем правдой и вообще не понимаем, что мы должны называть правдой»

Премьер напомнил, что семья Иванишвили потратила сотни миллионов на сохранение исторического наследия Грузии.

«Более трех миллиардов долларов потрачено на благотворительность и нельзя, чтобы акт благотворительности становился предметом политической атаки, это просто непонятно и несправедливо»

В этом году в лесах Амазонии, которые считаются «легкими планеты», было выявлено более 70 тысяч очагов лесных пожаров, что на 84% больше, чем в 2018-м. Это были самые страшные лесные пожары за многие годы.

Среди звезд, которые сразу же откликнулись на пожары в Амазонии и перечислили в Фонд крупные суммы денег — знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо и португальский футболист Криштиану Роналдо.