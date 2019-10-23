$1 млн на леса Амазонии? Премьер Грузии призвал не критиковать Иванишвили
Тбилиси, 23 октября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал несправедливой критику решения Беры Иванишвили перечислить деньги на помощь лесам Амазонии. Об этом 23 октября сообщает «Новости-Грузия».
Сын грузинского миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, музыкант и продюсер Бера Иванишвили накануне заявил, что перечислит $1 млн в Фонд восстановления джунглей Амазонии.
Грузинское общество довольно остро отреагировало на это известие, раскритиковав решение сына олигарха на страницах социальных сетей. Часть из них советовали сыну миллиардера помочь лесам Боржоми, пострадавшим от пожара, а другая часть — призывала перечислить деньги сиротам и беднякам в Грузии.
Премьер призвал отказаться от подобной критики.
Премьер напомнил, что семья Иванишвили потратила сотни миллионов на сохранение исторического наследия Грузии.
В этом году в лесах Амазонии, которые считаются «легкими планеты», было выявлено более 70 тысяч очагов лесных пожаров, что на 84% больше, чем в 2018-м. Это были самые страшные лесные пожары за многие годы.
Среди звезд, которые сразу же откликнулись на пожары в Амазонии и перечислили в Фонд крупные суммы денег — знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо и португальский футболист Криштиану Роналдо.