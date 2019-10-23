Челябинск, 23 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Челябинской области будет капитально отремонтирована дорога, которая соединяет областной центр и Карабаш. Об этом в своём Instagram написал губернатор Алексей Текслер.

Gubernator74.ru Алексей Текслер

Он отметил, что часто получает жалобы населения на состояние дорожного полотна. Эта трасса соединяет север области с горнозаводской зоной и югом региона. Ежедневно по ней проезжают тысячи единиц автотранспорта, но сделать это зачастую тяжело.⠀

«Принял решение, будем ремонтировать. Полностью поменяем здесь дорожное полотно», — написал Текслер.

Возможно, работы начнут уже в 2020 году. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области увеличили объём средств, выделяемых на ремонт дорог.

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