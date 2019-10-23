Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Петербургская компания Ralient представила прототип беспилотного грузового автомобиля, сообщает 23 октября издание Metro.

Ralient.ai Беспилотный грузовик

Разработчики утверждают, что их транспортное средство способно перевозить до двух тонн груза со скоростью 80 км/час.

Главным отличием грузовика компании Ralient является то, что его искусственный интеллект ориентируется не на линии дорожной разметки, а на объекты, реально присутствующие на городских дорогах — ограждения, фонари, тротуары и прочее.

Все системы распознавания дорожной ситуации многократно дублируются, чтобы не рисковать из-за мелких неисправностей.

Кроме того, создатели беспилотного грузовика утверждают, что их аппарат способен анализировать действия других автомобилей и принимать решение на повторение траектории их движения при объездах неожиданно возникших препятствий.

Разработчики считают, что отсутствие человеческого фактора сводит к минимуму вероятность сбоев в работе грузовика и обеспечит неукоснительное соблюдение правил ПДД.