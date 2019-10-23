Вашингтон, 23 октября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление по Сирии 23 октября в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Трамп

Трамп подтвердил, что американские военные уходят из региона, и заявил, что США принесли в регион мир — до них Турция, Сирия и курды «воевали столетиями».

«Мы проделали отличную работу!» — заключил Трамп.

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