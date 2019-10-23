«Мы проделали отличную работу!» — Трамп сделал заявление по Сирии
Вашингтон, 23 октября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление по Сирии 23 октября в Белом доме.
Иван Шилов ИА REGNUM
Президент Трамп
Трамп подтвердил, что американские военные уходят из региона, и заявил, что США принесли в регион мир — до них Турция, Сирия и курды «воевали столетиями».
«Мы проделали отличную работу!» — заключил Трамп.
Читайте также: Трамп не торопится делать заявление по Сирии