Москва, 24 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, в первом чтении Госдума обсудит законопроект, направленный на развитие туризма, сообщает ИА REGNUM.

pauk Река Амур, Хабаровск

Предлагается распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

Перечень таких пунктов пропуска, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по электронным визам, определит правительство РФ.

Распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается. В железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует.

Морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы, отмечают авторы.

Система выдачи электронных виз иностранным гражданам для посещения Дальнего Востока начала действовать в 2017 году.

Статистика

В 2019 году за весь период действия упрощенного режима количество посетителей Дальнего Востока по электронным визам составило более 100 тыс. человек: более 83 тыс. — жители КНР, 22 тыс. — японцы, 239 граждан — из Сингапура, 221 человек — представители Индии, отмечают в Госдуме. Сегодня оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане уже 19 стран.