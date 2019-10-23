Казань, 23 октября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарии одобрили в первом чтении проект бюджета республики на 2020-й года и плановый период 2021—2022 годов. Планируемый дефицит бюджета составит 3,14 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно проекту, доходы регионального бюджета в следующем году ожидаются на уровне 264,8 млрд рублей, расходы — 267,9 млрд рублей.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что бюджета «непростой» и «напряженный», но сохраняет социальную ориентированность.

Поправки к законопроекту будут приниматься до 3 ноября, затем документ рассмотрят во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, особенность бюджета предстоящего года в том, что Минфин РФ не планирует выделять республике бюджетных кредитов. Справляться с превышением расходов над доходами в регионе будут самостоятельно.

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