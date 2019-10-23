Глава СГБ Грузии: «Русофобия не пойдет нам на пользу»
Тбилиси, 23 октября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Между Россией и Грузией существует главное противоречие, которое заключается в несогласии Тбилиси с «российской оккупацией» Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем Тбилиси следует стремиться к диалогу с Москвой, так как никто из дружественных Грузии стран не сможет решить ее проблемы. Встречи между представителями Грузии и России на политическом уровне принесут пользу Тбилиси. Об этом 23 октября заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили в эфире телеканала «Имеди».
Лилуашвили отметил, что представители СГБ взаимодействуют с российскими коллегами в рамках встреч Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В данном формате решаются вопросы локального характера. Однако это не исключает возможности встреч на более высоком уровне.
По мнению главы службы госбезопасности, точкой соприкосновения для сотрудничества с Грузии с Россией может стать борьба с терроризмом.
Лилуашвили также подчеркнул важность сотрудничества в сфере туризма, в которой нет места русофобии.