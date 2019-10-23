Тбилиси, 23 октября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Между Россией и Грузией существует главное противоречие, которое заключается в несогласии Тбилиси с «российской оккупацией» Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем Тбилиси следует стремиться к диалогу с Москвой, так как никто из дружественных Грузии стран не сможет решить ее проблемы. Встречи между представителями Грузии и России на политическом уровне принесут пользу Тбилиси. Об этом 23 октября заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили в эфире телеканала «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Руссофобия в Грузии

"Если будет встреча или коммуникации какого-либо вида с проводящими политику Российской Федерации лицами, естественно, это не должно считаться предпринятым против страны шагом. Поскольку если мы сами не можем позаботиться о наших интересах, то этого не сделает ни одна дружественная страна»

Лилуашвили отметил, что представители СГБ взаимодействуют с российскими коллегами в рамках встреч Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В данном формате решаются вопросы локального характера. Однако это не исключает возможности встреч на более высоком уровне.

«Если политики решат, что должны поговорить на высоком политическом уровне с соответствующими представителями России, то это, безусловно, упростит процесс, чтобы мы смогли предпринять значительные шаги к деоккупации»

По мнению главы службы госбезопасности, точкой соприкосновения для сотрудничества с Грузии с Россией может стать борьба с терроризмом.

«Грузия была, есть и будет в будущем одним из выделяющихся участников международной антитеррористической коалиции. В этом контексте мы можем найти какие-то общие точки координации с российскими спецслужбами»

Лилуашвили также подчеркнул важность сотрудничества в сфере туризма, в которой нет места русофобии.

«В направлении безопасности одним из инструментов может быть проведение большого количества дискуссий, осуществление образовательных программ, которые необходимы для борьбы с фобиями. Русофобия не пойдет нам на пользу, поскольку народ абсолютно с открытым сердцем встречает тот огромный туристический поток, который идет из России».