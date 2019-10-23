Махачкала, 23 октября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Около 1,7 млрд рублей направит из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Дагестана группа компаний «Россети». Как сообщили в департаменте по связям с общественностью и СМИ, комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений энергетиков.

Департамента по связям с общественностью и СМИ Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана

По словам генерального директора компании Павла Ливинского, энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских учений энергетиков. С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России. Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Напомним, в 2018 году «Россети» провели на территории Дагестана Всероссийские учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей, увидевших кардинальные перемены в ходе учений, были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Департамента по связям с общественностью и СМИ Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана

«Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники, — напомнил Ливинский. — До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период».