Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана
Махачкала, 23 октября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Около 1,7 млрд рублей направит из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Дагестана группа компаний «Россети». Как сообщили в департаменте по связям с общественностью и СМИ, комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений энергетиков.
По словам генерального директора компании Павла Ливинского, энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских учений энергетиков. С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России. Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.
Напомним, в 2018 году «Россети» провели на территории Дагестана Всероссийские учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей, увидевших кардинальные перемены в ходе учений, были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.