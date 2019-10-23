Москва, 23 октября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом заявила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.«Почему ЦАОП, которые будут сданы в декабре, оказались в зоне риска? Потому что это конец года, а до того, как объект сдадут, его необходимо проверить, посмотреть готовность включения в программу, то есть подтвердить, что он может работать», — цитирует главу департаментаVademecum. Также в число рискующих не выполнить план регионов вошли Москва, Приморский край, Тульская, Иркутская, Новосибирская и Владимирская области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что при оказании онкологической помощи в регионах выявлена масса нарушений. В числе основных: низкая онконастороженность специалистов первичного звена, дефицит онкокабинетов и врачей-онкологов, несоблюдение сроков консультирования пациентов, оказания высокотехнологичной медпомощи.

Всего в России до конца года 138 ЦАОП должны появиться в 58 субъектах. Но по состоянию на 1 октября, 70 центров начали работу на территории 35 регионов. Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, сеть ЦАОП создается по всей стране. Ихразвитие позволит получить точную статистику об онкобольных в России. Создание ЦАОП позволит приблизить лечение к пациентам. В каждом округе будет несколько таких центров со специалистами и оборудованием, обслуживающих 50 тыс. человек. Также центры перенесут часть нагрузки по оказанию онкологической помощи с онкодиспансеров на амбулаторный уровень, для больных увеличится степень доступности химиотерапии и реабилитационных мероприятий. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году сеть должна насчитывать 536 ЦАОП.