Вашингтон, 23 октября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия США (FTC) впервые запретила приложение, позволяющее родителям отслеживать местоположение детей, а работодателям — сотрудников. Сооответствующий документ был опубликован 22 октября на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Запрет касается приложения, разработкой которого занималась компания Retina-X Studios. FTC запретила ей продвигать и продавать своё ПО, пока разработчик не сможет гарантировать, что программа будет использоваться только в законных целях.

Представитель комиссии пояснил: несмотря на то, что могут быть законные причины для использования приложения, оно спроектировано таким образом, что может быть скрытно запущено в фоновом режиме.

В настоящее время различные компании предлагают на рынке подобное ПО, которое может быть установлено на смартфоны для отслеживания местоположения их владельца. Одними из самых известных являются такие программы, как Zoemob, Life360, Sygic Family Locator и другие.