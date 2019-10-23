Кейптаун, 23 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России впервые приземлились на авиабазе «Вотерклуф» на территории Южно-Африканской Республики, сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Ту-160

Уточняется, что маршрут их полёта проходил над Каспийским и Аравийским морями, а также над акваторией Индийского океана.

За 13 часов полёта ракетоносцы ВКС России преодолели свыше 11 тыс. км с выполнением дозаправки в воздухе.

«Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — отмечено в пресс-релизе.

Как и планировалось ранее, в конце маршрута российские стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями ВВС ЮАР.

«Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран», — указано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в ЮАР прибыли самолёты российской военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Ряд СМИ поспешил заявить о том, что полёт стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР откладывается.