Тбилиси, 23 октября, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Процессы в Сирии представляют собой потенциальную угроза для национальной безопасности Грузии. Об этом 23 октября заявил глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили в передаче телекомпании «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

"Безусловно, события в Сирии в каждом контексте рассматриваются как потенциальная угроза для национальной безопасности Грузии, поскольку военные операции проводятся в 1000—1500 километрах от нашей границы. Соответственно, большие беспорядки в регионе в любом варианте могут оказать влияние как на экономическое развитие страны, так и на другие процессы»

Лилуашвили подчеркнул, что Турция является важнейшим партнером Грузии, в этой связи экономические санкции против Анкары могут стать одним из негативно действующих на экономику Грузии факторов.

Одновременно существует риск усиления плененными в Сирии боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и на фоне ее усиления в Грузии могут произойти нежелательные процессы.

«Я имею в виду не только тех граждан, которые уже находятся там и которые могут вновь попасть в Грузию, но и то, что может начаться процесс вербовки, т.н. процесс рекрутирования, что является самым опасным. Мы следим за этим с большим вниманием. Угрозы также могут развиваться в плане использования нашей страны как транзита, то есть наша страна может быть использована тогда, когда передвигаются боевики. Мы максимально контролируем данное направление»

Глава Службы госбезопасности подчеркнул, что в Грузии сейчас ведется работа по вычислению боевиков. Лилуашвили отметил, что ситуация усложняется безвизовым сообщением со странами Европы, тогда как в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали участие граждане европейских стран.

«С этими странами у нас есть очень либеральная политика — безвизовое сообщение. Соответственно, у нас есть огромная работа в этом потоке, чтобы их вычислить. Вам хорошо известно, что [в террористической деятельности] принимали участие большое количество граждан Франции, граждане других стран Европы, соответственно то, что у человека в кармане паспорт какой-то страны Евросоюза, еще не является для нас причиной для спокойствия. Мы всё равно пытаемся вычислять нежелательных лиц, которые могут нанести ущерб не только безопасности Грузии, но и в целом могут ставить под угрозу мир в мире».