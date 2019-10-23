Киев, 23 октября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Андрей Герус от фракции «Слуга народа» обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в воровстве более $150 млн на поставках электроэнергии из России на Украину. Об этом Герус написал сегодня, 23 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы. Порошенко

Стоит отметить, что напрямую фамилия Порошенко в публикации депутата Геруса не фигурирует, но там речь идет о некоем «Петре Инкогнито». Именно под таким именем и фамилией Порошенко летал отдыхать на Мальдивы в начале 2018 года.

Суть коррупционной схемы, организованной Порошенко и его подельниками в том, что российская электроэнергия продавалась на Украину через фирму-прокладку — кипрскую компанию Perlisio. Основная прибыль и оседает в этой фирме, а оттуда попадает в карман Порошенко.

Сам Герус при Порошенко был членом Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Он подчеркивает, что вместе со своими коллегами выступал против закупки электроэнергии в России, так как было понятно, что без коррупционной составляющей там не обойдется.