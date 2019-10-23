Ижевск, 23 октября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Предприниматель в Удмуртии признан виновным по ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ему назначен штраф, сообщили ИА REGNUM в Можгинском районном суде, однако размер суммы взыскания не уточняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Установлено, что в июне 2019 года предприниматель ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при обработке полей пестицидами и ядохимикатами, чем спровоцировал массовую гибель пчел в одном из муниципальных образований Алнашского района.

Напомним, ранее за массовую гибель пчел на 10 тыс. рублей был оштрафован директор компании ООО «Восток-Агро».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона насчитывается 1897 пасек, где живут 31 768 пчёлосемей. А ветеринарно-санитарные паспорта имеют лишь 628 пасек. Глава минсельхоза республики Ольга Абрамова говорила, что погибло 213 пчелосемей в личных подсобных хозяйствах, пчеловодов-промышленников проблема не коснулась. Ущерб пчеловодов-частников оценивается примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда. По оценкам минсельхоза, при отказе от обработки посевов рапса ядохимикатами, что и является причиной гибели пчел, ущерб составит 33 млн рублей.