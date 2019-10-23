Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 23 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. На Ямале четверо жителей села Гыда признаны виновными в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, их осудили за покушение на кражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Арест

Следствием и судом установлено, что в ночь на 8 августа 2018 года в селе Гыда Тазовского района четверо молодых людей 2000 и 1998 годов рождения при совместном распитии спиртных напитков задумали убить присутствующего в квартире односельчанина. Они избили мужчину, а затем, передавая друг другу отвёртку и нож, по очереди нанесли жертве не менее 84 ударов, добивая стеклянной бутылкой.

После убийства четверо обвиняемых пытались похитить водку из склада местного предпринимателя. Но их спугнуло появление владельца склада.

Обвиняемые были задержаны через три дня после убийства. Их коллективную причастность удалось установить по фотографиям, которые были сняты на телефон в день преступления.

Суд признал их виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Двум преступникам было назначено наказание в виде 11 лет 11 месяцев лишения свободы, двух других суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.