Тамбов, 23 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области начал работать специализированный информационный ресурс, на котором каждый желающий сможет быть в курсе основных новостей, связанных с реализацией национальных проектов в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Нацпроекты68.рф Скриншот с сайта, посвящённого ходу реализации нацпроектов в Тамбовской области

На ресурсе будут размещаться все основные новости по теме реализации нацпроектов в регионе, фотоотчеты по создаваемым объектам, видеоматериалы. Вопросы реализации нацпроектов глава администрации Тамбовской области Александр Никитин держит на постоянном контроле.

«Каждый житель региона должен видеть и знать, какие мероприятия осуществляются в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены, сколько средств и из каких источников будет выделено на реализацию национальных проектов в нашей области», — уверен он.

На сайте можно оценить процесс реализации нацпроектов, проголосовав, нравятся ли преобразования. Кроме того, здесь размещены документы, обеспечивающие выполнение нацпроектов в регионе, атлас участия в них муниципалитетов Тамбовской области, большой объем других данных.

«Мы постараемся сделать информацию о реализации национальных проектов в Тамбовской области доступной максимально широкой аудитории. Новый информационный ресурс будет развиваться, обновляться в ежедневном режиме. Каждый заинтересованный человек сможет увидеть фотоотчет по создаваемым объектам, оформить подписку на новости, поделиться наиболее интересной информацией в социальных сетях», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев, курирующий реализацию нацпроектов в регионе.

Созданный сайт — часть широкой информационной кампании по освещению реализации национальных проектов в регионе, результатом которой стало включение Тамбовской области в топ-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов в контексте майского указа президента по данным компании «Медиалогия».