Брянск, 23 октября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал заявление с просьбой принять его в политическую партию «Единая Россия». До этого времени он не принадлежал ни одной из политических партий.

Bryanskobl.ru Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Александр Богомаз неоднократно участвовал в депутатских выборах в качестве представителя единоросов, участвует практически во всех региональных форумах и съездах партии, сообщает телеканал «Городской». По мнению политолога Евгения Минченко, вступление губернатора в «Единую Россию» выглядит, «как попытка самого Богомаза создать себе дополнительную точку опоры перед выборами 2020 года». Политтехнолог, член ОП РФ Константин Комковсчитает, что решение главы региона «весьма закономерно».

«Тем более сейчас позиции «Единой России» в Брянской области весьма сильны. При той поддержке, которая есть у партии, это даст Богомазу дополнительный плюс на губернаторских выборах. Он аппаратно усилит партию, а она его. Всё-таки в устойчивых регионах представители «Единой России» — это лидеры общественного мнения, и, невзирая на негативные федеральные тренды, они все равно остаются уважаемыми фигурами», — говорит Константин Комков.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Богомаз был избран губернатором Брянской области в сентябре 2015 года. Он набрал 79,96% голосов избирателей.