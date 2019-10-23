Тбилиси, 23 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение Нацбанка от 23 октября, согласно которому ставка монетарной политики увеличивается до 8,5%. По мнению Гахарии, это решение через 6 месяцев затормозит экономический рост. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Первый канал Грузинского телевидения Георгий Гахария

Гахария заявил, что правительство стоит на позициях «максимального экономического роста, максимума новых рабочих мест и сохранения финансовой стабильности». Между тем, Нацбанк в первую очередь стремится контролировать уровень инфляции.

«Основная цель Национального банка — таргетирование инфляции. Национальный банк осуществляет определенные меры в рамках своего мандата. Разумеется, это факт, и это логика макроэкономики, что в будущем году, примерно через шесть месяцев это затормозит экономический рост. Однако, разумеется, инфляция также является вызовом для нашей экономики и у Нацбанка имеется свой мандат, в рамках которого он должен действовать. Думаю, наша позиция как правительства это максимальный экономический рост, максимум новых рабочих мест и сохранение финансовой стабильности»