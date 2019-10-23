Ульяновск, 23 октября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 23 октября, на заседании Законодательного собрания в первом чтении поддержан проект бюджета на 2020 год. Доходы прогнозно составят 60,4 млрд рублей, расходы — 61,3 млрд рублей, дефицит — 900 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

Согласно прогнозу, доходы в 2020 году превысят 60,4 млрд рублей, что почти на 8,2 млрд рублей превышает первоначально утвержденный показатель 2019 года. В том числе налоговые и неналоговые поступления спрогнозированы в объеме 49,8 млрд рублей — рост на 5,5 млрд рублей. Ожидается, что в структуре собственных поступлений 83% (или 17,9 млрд рублей) составят акцизы, почти 25% (или 12,4 млрд рублей) — налог на доходы физических лиц, 22,8% (или 11,3 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.

Объём финансовой помощи из федерального бюджета рассчитан в сумме 10,6 млрд рублей, объем межбюджетных трансфертов — 16,4 млрд рублей.

Расходы утверждены с ростом на 4,8% — в размере около 61,3 млрд рублей. Из них около 70% будет направлено в социальную сферу.

Дефицит составит 900 млн рублей.