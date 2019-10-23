Йошкар-Ола, 23 октября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В ходе совещания в правительстве Марий Эл глава региона Александр Евстифеев отметил рост показателей в сфере туризма за последнее время, но призвал не останавливаться на достигнутом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Китайские туристы

По словам министра молодежной политики, спорта и туризма Марий Эл Лидии Батюковой, сейчас ведется работа над сертификацией гостиниц. Всего в регионе существует 32 гостиницы, 6 хостелов, 18 баз отдыха, 8 туристических комплексов, 26 гостевых домов, 12 санаториев и оздоровительных комплексов. Из общего числа только 10 средств размещения сертифицированы: 6 — с категорией «3 звезды», 1 — с категорией «2 звезды», 3 — «без звезд». Министр заверила, что к 2021 году все средства размещения будут классифицированы. Она добавила, что оздоровительный комплекс «Сосновый Бор» включен в официальный реестр лучших санаториев Российской Федерации 2019 года.

Также министр отметила, в регионе работают 74 аккредитованных экскурсовода, из которых 8 гидов-переводчиков со знанием английского, финского и итальянского языков.

«У нас вполне перспективное направление — экскурсии для групп туристов из Китая. Они с удовольствием путешествуют по Приволжскому федеральному округу, и нам тоже нужно быть к этому готовым», — отметил Евстифеев и поручил проработать вопрос подготовки специалистов также со знанием китайского языка.

Кроме того, Евстифеев считает очень важным работать в сотрудничестве с регионами Поволжья, это позволило бы решать проблему школьного туризма.

Батюкова же рассказала о лучших музеях Марий Эл. Так, Марийский этнографический музей под открытым небом вошел в список 12 лучших музеев РФ для посещения в летний период, а Дом мореного дуба — в ТОП-15 лучших частных музеев страны.

В завершении совещания Евстифеев поручил разработать единый реестр сувенирной продукции. Точками роста он считает этнографический и событийный, а также познавательный и промышленный туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в республике разрабатывают инвестпроект по развитию туристического кластера, который объединяет пять населенных пунктов региона — Йошкар-Олу, Козьмодемьянск, Звенигово, село Кокшайск и поселок Юрино. Проект вошел в Индивидуальную программу социально-экономического развития Марий Эл на 2019−2024 годы, на его реализацию требуется 540 млн рублей. Он включает развитие инфраструктуры круизного туризма. Евстифеев тогда обращал внимание на необходимость развивать портовую деятельность, в частности, в Козьмодемьянске. Он отметил, что основная часть туристов прибывает в регион по реке Волга, а число судозаходов увеличилось почти на 70% от уровня 2016 года — до 193 единиц. Также он добавил, что объем внутреннего и въездного туризма за 1 полугодие в абсолютных цифрах составил 425 тыс. человек.