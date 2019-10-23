Мумбаи, Индия, 23 октября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Влиятельный лидер ультраправой индусской партии «Шив сена» («Армия Шиваджи») Санджай Раут заявил, что правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) не сможет сформировать правительство в штате Махараштра без поддержки националистов. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Санджай Раут, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что на выборах в законодательное собрание Махараштры руководство «Шив сены» ожидает победы в 100 избирательных округах. Всего ультраправая партия приняла участие в выборах в 124 избирательных округах Махараштры. «Даже если мы получим всего лишь 4−5 мест в парламенте, «Бхаратия джаната парти» потребуются наши голоса для формирования правительства», — добавил он.

Напомним, что 21 октября в индийском штате Махараштра состоялись выборы в местное законодательное собрание. Объявление результатов голосования запланировано на 24 октября. В настоящее время у власти в штате находятся «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и «Шив сена» во главе с главным министром Махараштры Девендрой Фаднависом.