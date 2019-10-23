Индусские националисты: партия Моди не сможет прийти к власти без нас
Мумбаи, Индия, 23 октября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Влиятельный лидер ультраправой индусской партии «Шив сена» («Армия Шиваджи») Санджай Раут заявил, что правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) не сможет сформировать правительство в штате Махараштра без поддержки националистов. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.
Санджай Раут, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что на выборах в законодательное собрание Махараштры руководство «Шив сены» ожидает победы в 100 избирательных округах. Всего ультраправая партия приняла участие в выборах в 124 избирательных округах Махараштры. «Даже если мы получим всего лишь 4−5 мест в парламенте, «Бхаратия джаната парти» потребуются наши голоса для формирования правительства», — добавил он.
Напомним, что 21 октября в индийском штате Махараштра состоялись выборы в местное законодательное собрание. Объявление результатов голосования запланировано на 24 октября. В настоящее время у власти в штате находятся «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и «Шив сена» во главе с главным министром Махараштры Девендрой Фаднависом.