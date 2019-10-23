Сивохо призвал «не вешать ярлыки» на мирных жителей Донбасса
Киев, 23 октября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Правительство Украины должно платить пенсии украинцам, которые проживают в отдельных регионах Донбасса и заработали свои пенсии на Украине. Об этом 23 октября в Краматорске во время подхода к прессе заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, уроженец Донецка и известный КВНщик Сергей Сивохо.
Советник секретаря СНБО выразил уверенность в том, что Украина в скором времени проведет реинтеграцию Донбасса. Он сообщил, что будет принимать участие в политике Киева «по возвращению» на Украину людей из отдельных регионов Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре экс-кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Сивохо вступил в должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. На своей странице в Фейсбук Сивохо сообщил о «невероятном количестве» планов и «важной работе» в Донбассе.