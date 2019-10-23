Киев, 23 октября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Правительство Украины должно платить пенсии украинцам, которые проживают в отдельных регионах Донбасса и заработали свои пенсии на Украине. Об этом 23 октября в Краматорске во время подхода к прессе заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, уроженец Донецка и известный КВНщик Сергей Сивохо.

Портрет украинского крестьянина . Конец 1830-х — начало 1840-х

«Государство Украина обязательно должно выплачивать пенсии украинцам, которые там работали, обязательно. Это тоже наш шаг навстречу», — сказал Сивохо.

Советник секретаря СНБО выразил уверенность в том, что Украина в скором времени проведет реинтеграцию Донбасса. Он сообщил, что будет принимать участие в политике Киева «по возвращению» на Украину людей из отдельных регионов Донбасса.

«Я буду заниматься гуманитарными проблемами, то, что связано с человеком… Я выразил желание заниматься родным регионом. Буду предлагать мероприятия, шаги… Когда на людей столько лет навешивали маркеры «свой-чужой», когда с обеих сторон работала пропаганда, будет очень тяжело. Но начинать нужно было ещё вчера, начнем сегодня», — сказал Сивохо.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре экс-кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Сивохо вступил в должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. На своей странице в Фейсбук Сивохо сообщил о «невероятном количестве» планов и «важной работе» в Донбассе.