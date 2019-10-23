Москва, 23 октября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Заместитель министра иностранных дел РФ подчеркнул, что в зоне диаметром 55 км на территории Сирии незаконно находятся военные США.

При этом, отметил Сергей Вершинин, американские военные блокируют дорогу, которая связывает Ирак и Сирию.

«Мы считаем их присутствие незаконным и требуем, чтобы такая оккупация была прекращена», — сказал Сергей Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе военной базы США в Эт-Танфе расположен лагерь беженцев «Рукбан», который управляется боевиками, контролируемыми США.

Кроме того, что выход сирийских беженцев из этого лагеря постоянно блокируется боевиками, из него вербуются новые члены для незаконных вооруженных формирований.