Киев, 23 октября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Украина в январе — августе 2019 года импортировала 7,7 млрд кубометров природного газа на общую сумму около 1,5 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующую информацию сегодня, 23 октября, опубликовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, главным продавцом топлива на Украину являются зарегистрированные в Швейцарии компании, которые поставили в общей сложности 3,2 млрд кубометров газа на 621,4 млн долл. Также в тройке лидеров — компании, зарегистрированные в Германии (2,44 млрд кубометров на 472,8 млн долл.) и Чехии (448,3 млн кубометров на 85,9 млн долл.).

Ведомство информирует, что в поставках газа на Украину в нынешнем году участвовали также компании из Венгрии, Польши, Австрии, Франции, Великобритании и Люксембурга.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной статистике, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл. Однако в этом году показатель должен быть выше из-за рекордного уровня закачки топлива в ПХГ на грядущий осенне-зимний сезон.

Также напомним, что после внедрения властями Украины европейского энергетического законодательства, с 1 января 2020 года, российский Газпром сможет выйти на украинский газовый рынок и поставлять потребителям газ в любом объеме. Этот факт признал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, заявив, что Газпром может завоевать украинский рынок «достаточно эффективно» — если по ценовой политике газ будет дешевле, чем предлагают европейские поставщики.