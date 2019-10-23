Галич, Костромская область, 23 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В городе Галиче Костромской области в 2020 году должна быть запущена в эксплуатацию первая очередь нового полигона по захоронению твердых бытовых отходов, — сообщает «АиФ-Владимир».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Закончить строительство полигона планируют к 2024 году. Его площадь составит 5,5 гектара.

Большую часть территории займут специальные площадки для захоронения отходов. Также здесь будет размещена административно-хозяйственная зона с весами, сортировочным комплексом и площадкой для техники.

Стоимость проекта — 85 млн рублей. Перед началом стройки местные жители одобрили проект на общественных слушаниях.

По примерным подсчётам мировой запас утилизированного материала достигает отметки в 1200 млрд тонн, при этом больше трети от всего объёма, это твёрдые отходы. Площадь земель, отведённых под захоронение отходов, приближается к 1 млн га.