Бишкек, 23 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии продолжаются споры о том, сколько государство должно выделять на горячее питание детей в школах, передает «24.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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По мнению депутата Улугбека Ормонова, то, что на один обед школьника государство тратит лишь 7 сомов (6,4 рубля) — «это просто насмешка» и желание министерства образования легализовать поборы с родителей.

«Чиновники из минобразования и управления образования мэрии Бишкека, видимо, смотрели мультфильм про то, как солдат сварил кашу из топора. Вы так же хотите? Вы вводите 7 сомов, а дополнительно с родителей будете требовать еще 50 сомов (45,6 рубля)», — возмутился народный избранник.

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