Астрахань, 23 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой в Астрахани получила пять новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Как сообщила пресс-служба областной администрации, оборудование медицинскому учреждению подарила компания «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

Одкб30.рф Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой

Стоимость нового оборудования составила более девяти миллионов рублей. Аппараты предназначены для вентиляции лёгких у новорождённых и детей раннего возраста. Применять их можно при лечении пациентов с весом от 500 грамм.

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3 детской больницы ежегодно принимает более 300 новорождённых. Среди них — недоношенные дети или младенцы с экстремально низкой массой тела, а также дети после хирургических вмешательств, в тяжелом состоянии.