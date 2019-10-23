Киев, 23 октября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В случае прекращения Россией транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года у некоторых небольших городов страны могут быть «временные проблемы». Об этом заявил на брифинге сегодня, 23 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Премьер подчеркнул, что речь идёт о необходимости перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы — «мы об этом наперед знаем, наперед думаем», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, глава правительства не стал говорить, какие конкретно города могут пострадать.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к нынешнему отопительному сезону вполне готова, в частности, накоплены достаточные запасы природного газа.

«Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет. Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, нет», — заявил премьер.

Стоит отметить, что эксперты встретили заявление премьер-министра достаточно настороженно.

«Так они контракт собираются подписывать или города морозить? Или решили совместить?» — задаётся вопросом эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Также эксперты обратили внимание на фразу о том, что нет «незапланированных проблем» в связи с прекращением транзита и задаются вопросом, не значит ли это, что все газовые проблемы Украины грядущей зимой будут запланированными.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак заявила, что Украина подготовилась к отопительному сезону 2019−2020 гг. значительно лучше, чем к прошлому.