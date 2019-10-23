Экономист объяснил, почему в РФ падают доходы, но растёт потребление
Москва, 23 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В РФ становится всё больше долларовых миллиардеров и миллионеров, так как доходы большинства граждан РФ продолжают снижаться, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как заметил Дзарасов, рост количества миллиардеров есть прямой результат перераспределения доходов в пользу частной прибыли, в пользу богатых слоёв населения. Причём эта тенденция, по словам экономиста, выглядит особенно тревожно, так как в мире наблюдается всё больше признаков надвигающейся глобальной рецессии. На этом фоне рост социального неравенства в России делает её экономику ещё более уязвимой к внешним шокам.
Напомним, как сообщалось ранее, результаты исследования, проведённые банком Credit Suisse, показали, что количество долларовых миллиардеров в России за год выросло с 74 до 110 человек. Число долларовых миллионеров также выросло со 172 тысяч до 246 тысяч человек.