Москва, 23 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В РФ становится всё больше долларовых миллиардеров и миллионеров, так как доходы большинства граждан РФ продолжают снижаться, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Последние копейки

«Таковы результаты растущего в РФ социального неравенства, — сказал он. — Бремя кризиса перекладывают на малоимущих. С 2014 года в России практически непрерывно снижаются реальные доходы населения. Этому, правда, нередко противопоставляют такой факт, что в РФ увеличилось потребление. Но дело в том, что это увеличение потребления тесно связано с ростом задолженности. Этим и объясняется то, почему потребление растёт при падении доходов в реальном выражении. Сокращение доходов большинства граждан — это один из тех способов, с помощью которых наш капитализм приспосабливается к низким темпам роста и по существу к депрессии, в которую втягивается российская экономика».

Иными словами, как заметил Дзарасов, рост количества миллиардеров есть прямой результат перераспределения доходов в пользу частной прибыли, в пользу богатых слоёв населения. Причём эта тенденция, по словам экономиста, выглядит особенно тревожно, так как в мире наблюдается всё больше признаков надвигающейся глобальной рецессии. На этом фоне рост социального неравенства в России делает её экономику ещё более уязвимой к внешним шокам.

Напомним, как сообщалось ранее, результаты исследования, проведённые банком Credit Suisse, показали, что количество долларовых миллиардеров в России за год выросло с 74 до 110 человек. Число долларовых миллионеров также выросло со 172 тысяч до 246 тысяч человек.