Калуга, 23 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Калужская область с 2019 по 2024 год на ремонт и капитальный ремонт дорог получит 3,3 млрд рублей. Об этом 23 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

На территории региона создана Калужская агломерация. Ядро агломерации — город Калуга, спутники — прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ Обнинска. Протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1,779 тыс. км, из них автомобильные дороги федерального значения составляют 277 км, регионального значения — 833,5 км, местного значения — 668,5 км. К концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.