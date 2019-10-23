Бишкек, 23 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в столицы Японии посетил завод компании «Toshiba energy systems and solutions» и провел переговоры с президентом корпорации Toshiba Сатоши Цунакавой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Valeriy29 ГЭС

Киргизский лидер обсудил с главой японской компании перспективы реализации инфраструктурных и гидроэнергетических проектов в республике, а также возможности участия корпорации Toshiba в сфере строительства ГЭС в Киргизии.

В свою очередь Сатоши Цунакава рассказал президенту Киргизии о выпускаемой продукции для гидроэлектростанций, теплоэлектростанций и атомных электростанций.

При этом руководитель японской компании заявил, что осведомлён о богатых энергетических ресурсах Киргизии, где 80% энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.

А также отметил, что в качестве приоритетов в деятельности Toshiba рассматриваются четыре направления, одним из которых является гидроэнергетика.