Ярославль, 23 октября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля считает законным заключение инвестиционного соглашения о передаче под застройку депо №1 «Яргорэлектротранса» на улице Городской вал. Это следует из ответа прокурора города на запрос депутата муниципалитета Ярославля Евгении Овод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбусное депо

История с передачей депо под застройку получила существенный общественный резонанс. Мэрия заявила о том, что троллейбусное депо будет переведено в трамвайное депо на Ленинградском проспекте, а земельный участок в центре города будет отдан под застройку компании «Перспектива», связанной с московским застройщиком «Тройка РЭД». Взамен инвестор должен построить новую подстанцию для электротранспорта, купить несколько троллейбусов и передать городу часть помещений в новостройках.

Прокуратура провела проверку по обращению депутата. Как следует из ответа прокуратуры, инвестиционное соглашение между АО «Яргорэлектротранс» и ООО «Специализированный застройщик «Перспектива» было заключено еще 29 мая 2019 года по итогам открытого конкурса. «Перспектива» была его единственным участником.

«В силу части 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ общество вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом… Соглашением определены права и обязанности сторон, условия раздела имущества по итогам реализации инвестиционного соглашения, имущественные права сторон по итогам реализации соглашения», — говорится в ответе прокуратуры за подписью прокурора Ярославля Игоря Мокичева.

Кроме того, данная сделка согласована с комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля как акционера «Яргорэлектротранса».

Впрочем, прокуратура нашла и недостатки. В частности, соглашение не содержит сведений о минимальной цене договора. В связи с этим прокуратура направила представления об устранении нарушения законодательства в адрес председателя КУМИ и директора «ЯрГЭТа». Устранение нарушений находится на контроле.

Необходимости каких-либо иных мер реагирования прокуратура не увидела. Фактически ничто не мешает «Перспективе» начинать строительство после вывода депо. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, что территория троллейбусного депо переведена в общественно-деловую зону. Строительство жилья в такой зоне входит в основной вид разрешенного использования.

Не вполне понятно, почему решение об инвестиционном соглашении было принято без участия совета директоров «ЯрГЭТа». По крайней мере, депутаты муниципалитета, входящие в совет, ничего об этом не знали.

Так или иначе, вопрос застройки территории депо №1 будет рассматриваться на заседании постоянных комиссий муниципалитета 29 октября. Но лишь в плане информирования народных избранников.