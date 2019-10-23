Могадишо, 23 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. По данным гуманитарного агентства ООН, уже по меньшей мере 72 000 человек стали вынужденно перемещенными лицами в результате наводнения в городе Белет-Вейне и других близлежащих деревнях в центральной части Сомали, в то время как уровень реки Шабелле все еще продолжает расти. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Ребенок. Сомали

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что его специалисты примкнули к местным властям для расширения и активизации гуманитарного реагирования, отметив, что нехватка укрытий является серьезной проблемой. «Если уровень воды в реке продолжит подниматься и превысит уровень высокого риска, нам придется на моторных лодках доставлять людей в безопасные места», — предупреждает УКГВ в своем последнем сообщении о наводнениях в Сомали.

«В настоящее время в этом районе находится всего четыре лодки, но потребуется гораздо больше. Местные власти обратились к нам с призывом о срочной гуманитарной помощи в связи с ухудшением ситуации», — говорится в сообщении.

Эксперты по продовольственной безопасности предупреждают, что наводнения, которые сделали некоторые дороги непроходимыми и отрезали тысячи людей от помощи, могут обратить вспять многие гуманитарные достижения, сделанные ранее в центральной и южной частях Сомали.