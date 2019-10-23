Бишкек, 23 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Токио провёл переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в бизнесе, в сфере высоких технологий, а также взаимоотношений в сфере межпарламентских взаимоотношений, культурных и гуманитарных связей.

Жээнбеков отметил возрастающий интерес японских компаний к реализации совместных бизнес-проектов и обратил внимание премьер-министра Японии на большой гидроэнергетический потенциал Киргизии.

«Мы имеем хорошие возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В целях развития сотрудничества в сфере энергетики, мы готовы направить соответствующую делегацию в Японию в ближайшее время», — подчеркнул он.