Берн, 23 октября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В рамках визита главы МИД КНРВан И в Швейцарию прошла его встреча со швейцарским коллегойИгнацио Кассисом. Итоги переговоров, встроенных в контекст второго раунда китайско-швейцарского стратегического диалога, получили высокую оценку обеих сторон и продемонстрировали дальнейшее развитие дружественных обменов между странами с разными социально-политическими системами, сообщает 23 октябряСиньхуа.

Kremlin.ru Ван И

В ходе встречи руководитель китайской дипломатии особо отметил, что с момента установления между двумя странами дипломатических отношений Пекин и Берн неизменно придерживались принципов равенства, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, уважали и ценили законные интересы друг друга, обеспечивая стабильное, поступательное развитие.

Ван И также высказался за проведение в будущем году в обеих странах комплекса мероприятий по случаю 70-летия установления дипломатических отношений, а также в совместной деятельности сделать упор на защиту принципа многосторонности и противодействие протекционизму. Открытие рынков и свободная рыночная среда, по его словам, одинаково выгодны Китаю и Швейцарии.

Кассис в свою очередь дал высокую оценку китайской инициативе «Пояса и пути». Заявив о готовности Швейцарии развивать участие в ней как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, он согласился с необходимостью защиты существующего многостороннего миропорядка как гарантии всеобщего сбалансированного развития.

Стороны также обсудили ряд актуальных международных и региональных вопросов.