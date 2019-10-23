Шумиха, Курганская область, 23 октября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В Курганской области следствие проверяет информацию о нарушении жилищных прав детей-сирот властями города Шумиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба ОНФ по Курганской области Злополучный дом для детей-сирот в Шумихе

В городе Шумиха детям-сиротам в доме №5 по улице Овчинникова были предоставлены квартиры в 2012 году. Через три года здание этого дома было признано аварийным. Арбитражный суд Курганской области постановил жилое здание привести в порядок, реконструировать. Однако дети-сироты остались без жилья и вынуждены до сир пор его снимать.

Меж тем к уголовной ответственности давно привлечены руководители строительных фирм, которые возвели некачественный дом для сирот.

«Где был стройнадзор, департаменты по строительству, департаменты образования и социальной политики? Столь удручающей картины с домами для детей-сирот я не видела еще ни в одном регионе», — констатировала при инспекции жилья для сирот в Зауралье представитель штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина ещё в 2016 году.

На данный момент следователи инициировали проверку неисполнения решения арбитража, если таковое имеется.