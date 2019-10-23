Вашингтон, 23 октября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. В сети появился трейлер «Войны на Тихом океане» — так называется пятый сезон в Battlefield V. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 23 октября.

Игра Battlefield V — «Война на Тихом океане»

В пятом сезоне Battlefield V появятся две новые фракции: США и Япония. Также геймеры получат уникальные игровые карты и новые виды оружия.

Напомним, Battlefield V — это шутер от первого лица, последняя вышедшая игра в популярной одноимённой серии. Релиз проекта состоялся 9 ноября 2018 года.