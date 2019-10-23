Пекин, 23 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР и член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПКХань Чжэн в ходе инспекционной поездки в северную провинцию Шаньси отметил важность дальнейших усилий по трансформации экономики и индустриальной оптимизации развития страны, сообщает 23 октябряСиньхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM «Один пояс и один путь»

Вице-премьер подчеркнул необходимость повысить инновационный потенциал экономики, форсировав исследования в сфере ключевых передовых технологий. Посетив ряд системообразующих предприятий провинции — Шаньсийский металлургический завод «Тайган», Тайюаньскую компанию тяжелого машиностроения — Хань Чжэн призвал к более эффективному освоению высокотехнологичной продукцией рынков вдоль маршрута «Пояса и пути» и расширения в этой сфере международной кооперации.