Москва, 23 октября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский начал следовать той же политической линии, какой следовал его предшественник на посту главы государства Пётр Порошенко. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Вчерашняя встреча с Штайнмайером и заявление со стороны Зеленского демонстрируют, что Зеленский пошёл по проторенной дорожке Порошенко. Это имитация, это нарушение взятых на себя обязательств и откровенное враньё», — заявил Мирошник.

«Российская сторона пошла навстречу Украине — изменила риторику, пошла на совершенно ненужный ей обмен, согласилась на подписание документа в нормандском формате, шаги по урегулированию. И при этом снизила планку для Украины: вместо дорожной карты и её принятия им предложили хотя бы две вещи: разведение и формула. Украина умудрилось не сделать ничего и при этом делать заявления, что они всё выполнили и у них всё отлично», — подчеркнул он.