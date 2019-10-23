Ярославль, 23 октября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы готовят обращение к министерству здравоохранения РФ с предложениями по упрощению получения федеральных льгот медицинскими работниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в думе. Обращение входит в проект рекомендаций, утвержденный депутатами по итогам слушаний о доступности оказания медицинской помощи населению Ярославской области.

Duma.yar.ru Депутатские слушания в Ярославле

«Мы готовим обращение в министерство здравоохранения РФ с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы упростить получение федеральных льгот для медицинских работников, особенно первичного звена. Депутаты также проголосовали за внесение изменений в ряд областных программ, касающиеся введения механизма социальной ипотеки для врачей и среднего медперсонала, за увеличение финансирования льготного лекарственного обеспечения и приобретение жилья для медработников», — сообщил ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению Ярославской облдумы Юрий Филимендиков.

По ходу депутатских слушаний обсуждались и другие темы по доступности оказания медпомощи жителям региона. Ярославские депутаты задали свои вопросы руководителю департамента здравоохранения области Руслану Саитгарееву. В частности говорили о проблемах записи к терапевтам и узким специалистам в ряде медицинских учреждений, больших сроках ожидания плановых высокотехнологичных операций, ремонте ФАПов и амбулаторий в сельской местности, строительстве подъездных путей к ряду больниц.

«Парламентарии регулярно получают обращения граждан относительно ситуации в сфере здравоохранения и, конечно, выезжают в медучреждения. Перед сегодняшними слушаниями депутаты также побывали в медучреждениях, которых коснулась реорганизация. Посмотрели, как организована работа по оказанию медпомощи сегодня, оценили условия пребывания пациентов и оснащение больниц. Люди отмечали и проблемы, и позитивные моменты. В целом, считаю, что, несмотря на существующие проблемы, исполнительной властью региона проведена большая работа по модернизации сферы здравоохранения. Строятся новые больницы, во многих учреждениях произведен ремонт, регулярно закупается новое оборудование, формируется новый тип поликлиник, ведется работа по улучшению кадрового обеспечения», — заявил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Duma.yar.ru Алексей константинов

Отдельным блоком в ходе депутатских слушаний прошла тема предоставления льготных лекарственных препаратов населению Ярославской области. Руководство областного депздрава заявило, что в 2020 году в каждом медицинском учреждении региона может появиться аптечный пункт по выдаче льготных лекарств.