Лос-Анджелес, США, 23 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. «присматривается» к Брэдли Куперу как к возможному актеру её будущей картины «Корпус Зелёных Фонарей». Об этом 23 октября сообщил портал We Got This Covered.

John Bauld Брэдли Купер

Согласно сообщениям инсайдеров, Купер может исполнить роль Хэла Джордана. Стоит отметить, что в течение последних двух лет считалось, что этого персонажа сыграет Том Круз. Сейчас стало известно, что он, скорее всего, откажется от участия в проекте. По имеющейся информации, Warner Bros. очень заинтересована в привлечении Купера.

О том, что Warner Bros. хочет снять новый кинокомикс по вселенной «Зелёных Фонарей» стало известно в июле 2015 года. Ранее сообщалось, что сняться в будущем фильме могут Махершала Али, Том Круз, Арми Хаммер, Тайриз Гибсон и другие известные актёры.