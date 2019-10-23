* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 22 октября министр обороны Соединённых Штатов Америки Марк Эспер заявил, что Америка продолжит проводить агрессивную политику в отношении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока афганцы не достигнут мирного соглашения, а война не закончится.

U.S. Secretary of Defense Марк Эспер

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Марк Эспер сделал это заявление в ходе совместной пресс-конференции с министрами обороны и внутренних дел Исламской Республики Афганистан.

Глава Пентагона также заявил, что США остаются полностью приверженными своему намерению оказывать всё необходимое содействие афганцам в деле строительства мирной, стабильной и процветающей страны.

Министр обороны США подчеркнул, что мирное соглашение, достигнутое путем переговоров, является наилучшим способом добиться этого, но до тех пор, добавил глава Пентагона, Америка продолжит вести активную войну против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок.